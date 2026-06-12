長濱ねる、白ドレス姿で圧巻スタイル披露 ！ 映画『ラブ≠コメディ』試写会でのオフショット公開
元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは6月12日、自身のInstagramを更新。映画『ラブ≠コメディ』の完成披露試写会でのドレス姿を公開しました。
【写真】長濱ねるの白ドレス姿
映画『ラブ≠コメディ』は、元Sexy Zoneの中島健人さんが主演、長濱さんがヒロインのラブストーリー。7月3日に全国で公開予定です。
(文:五六七 八千代)
【写真】長濱ねるの白ドレス姿
長濱さんはヒロイン役長濱さんは「『ラブ≠コメディ』完成披露試写会ありがとうございました」とつづり、写真を1枚公開。肩のドレープが印象的な白いロングドレスをまとい、すらりとした抜群のスタイルを披露しました。シンプルながら洗練されたデザインが長濱さんの透明感を引き立て、エレガントな雰囲気を漂わせています。
公式Instagramでもオフショットを披露『ラブ≠コメディ』公式Instagramでは、完成披露試写会のオフショットも公開。長濱さんや中島さんをはじめとする出演者が、作品オリジナルの「ラブノッティポーズ」を披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)