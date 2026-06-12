桐谷さんを知って株主優待に興味を持ちました。もし100万円あったらどの「優待銘柄」を買いますか？
個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、All Aboutの読者や動画視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。
「桐谷さんのことを知って株主優待に興味を持ち、100万円を投資に回したいと思っています。ただ、優待銘柄がたくさんあり過ぎてなかなか選べません。桐谷さんなら100万円あれば何を買いますか？」（鷹からの虎さん・30代男性）
まず、複数の銘柄を持っていると、それぞれの会社から議決権行使の案内が届きます。スマートフォンでの手続きやハガキの返送で議決権を行使するのですが、これを行うだけでQUOカードを送ってくれる会社が結構ありますし、抽選でQUOカードが当たる会社もあります。分散投資をしてそれぞれの議決権を行使しているだけでも、QUOカードがたまっていくこともあるんです。
株価が安く、100株程度保有している時に一番利回りのよい優待株を十数社ほど持っていれば、どこかの株価が下がっても別のどこかが上がるので、全体のバランスが取れて安心です。もし100万円丸ごと1つの銘柄に入れてしまうと、大儲けする可能性もありますが、その会社の業績が悪くなった時には一気に大損してしまいますから、やはり優待株の分散投資がいいと思います。
分散投資するのであれば、購入時期をずらさず一度に十数銘柄を買ってしまっても大丈夫です。「10万円以下で買えるいい銘柄なんてそんなにあるのか」と思われるかもしれませんが、ネットを使えば簡単に検索することができます。リサーチすれば安くて高配当な銘柄や、安くて配当と優待のよい銘柄が出てくるはずです。そうした中から選んで分散投資をしておくといいと思いますよ。
教えてくれたのは……桐谷広人さん
1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。
※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から一部抜粋し編集したもので、掲載内容は収録時点のものです。最新の情報および詳細については、各社の公式Webサイトでご確認ください。また、内容に関しては万全を期していますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
(文:All About 編集部)
Q. 桐谷さんは100万円あったらどの優待銘柄を買いますか？【今回の質問】
「桐谷さんのことを知って株主優待に興味を持ち、100万円を投資に回したいと思っています。ただ、優待銘柄がたくさんあり過ぎてなかなか選べません。桐谷さんなら100万円あれば何を買いますか？」（鷹からの虎さん・30代男性）
A. 5万〜10万円ほどで買える優待株を複数買って分散投資しますね桐谷さん：もし100万円の予算があれば、5万〜10万円ほどで買える優待のある株を、十数銘柄くらい選んで分散投資をしますね。そうすると、自分が欲しい優待が手に入るだけでなく、分散投資をすることでさまざまなメリットが生まれるのです。
まず、複数の銘柄を持っていると、それぞれの会社から議決権行使の案内が届きます。スマートフォンでの手続きやハガキの返送で議決権を行使するのですが、これを行うだけでQUOカードを送ってくれる会社が結構ありますし、抽選でQUOカードが当たる会社もあります。分散投資をしてそれぞれの議決権を行使しているだけでも、QUOカードがたまっていくこともあるんです。
株価が安く、100株程度保有している時に一番利回りのよい優待株を十数社ほど持っていれば、どこかの株価が下がっても別のどこかが上がるので、全体のバランスが取れて安心です。もし100万円丸ごと1つの銘柄に入れてしまうと、大儲けする可能性もありますが、その会社の業績が悪くなった時には一気に大損してしまいますから、やはり優待株の分散投資がいいと思います。
分散投資するのであれば、購入時期をずらさず一度に十数銘柄を買ってしまっても大丈夫です。「10万円以下で買えるいい銘柄なんてそんなにあるのか」と思われるかもしれませんが、ネットを使えば簡単に検索することができます。リサーチすれば安くて高配当な銘柄や、安くて配当と優待のよい銘柄が出てくるはずです。そうした中から選んで分散投資をしておくといいと思いますよ。
教えてくれたのは……桐谷広人さん
1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。
※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から一部抜粋し編集したもので、掲載内容は収録時点のものです。最新の情報および詳細については、各社の公式Webサイトでご確認ください。また、内容に関しては万全を期していますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
(文:All About 編集部)