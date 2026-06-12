「美男美女ご夫婦」江口ともみ、夫・つまみ枝豆との入籍30周年ショット公開「めっちゃ素敵で理想のご夫婦」
「美男美女ご夫婦」江口ともみ、夫・つまみ枝豆との入籍30周年ショット公開「めっちゃ素敵で理想のご夫婦」
タレントの江口ともみさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫でお笑いタレントのつまみ枝豆さんとの入籍30周年を祝うツーショットを公開しました。
【写真】江口ともみ＆つまみ枝豆の入籍30周年ショット
夫・つまみ枝豆との結婚30周年ショット江口さんは「本日入籍30周年記念日 5年毎にお祝いしてくれる友人にディナーご馳走になりました みぃありがとねー」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は、「30」の飾りが付いた白い花束を手に、夫・つまみ枝豆さんと寄り添う記念ショットです。2枚目には、入籍当時と思われるモノクロのウエディングフォトも公開されています。さらに「金婚式目指して健康に気をつけて、笑って免疫力高めて過ごさなくっちゃね」と、これから先への思いもつづりました。
ファンからは「世の中、赤い糸ってホントにあるんだなぁって思わせるカップルですね。おめでとうございます！！」「笑顔が若さを保つ秘訣（ひけつ）ですね。おめでとうございます」「美男美女ご夫婦 いつまでも仲良くお幸せに」「めっちゃ素敵で理想のご夫婦」「30年って、スゴいですね！」などの祝福の声が寄せられています。
つまみ枝豆さんも結婚30周年を報告同日、つまみ枝豆さんも自身のInstagramを更新。「本日6月11日は結婚記念日 我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」とつづり、3枚の写真を公開しました。「かぁさん、長きに渡ってこんなにわがままでいい加減な男と一緒にいてくれてありがとう。とぉさんは本当に幸せです」と、江口さんへの感謝の気持ちを投稿。30年を共に歩んできた夫婦の絆が伝わる内容となっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
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