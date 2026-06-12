6人組アイドルグループ「クマリデパート」が12日、公式サイトを更新。メンバーの卒業を発表した。

「小田アヤネ卒業のお知らせ」とのタイトルで「このたび、クマリデパートのメンバー・小田アヤネが、2026年11月27日（金）に開催いたします卒業公演をもちまして、クマリデパートを卒業する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告した。

これまで小田アヤネは、「約9年間もの間クマリデパートの一員として、ライブ活動や、日々の活動を通して真摯にアイドルとしての歩みを重ねてまいりました。今回、本人より、アイドル活動にひとつの区切りをつけ、新しい道へ進みたいという申し出があり、その中で、本人のこれまでの活動への想い、そしてこれからの人生に向けた意思を受け止め、弊社といたしましてもその決断を尊重し、小田アヤネの新たな歩みを心より応援することといたしました」と説明した。

「日頃より小田アヤネを応援してくださっているファンの皆様、そしてクマリデパートを支えてくださっている皆様には、このようなご報告となりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し「これまで小田アヤネが活動を続けてこられましたのは、どんな時も温かく見守り、声を届け、支えてくださったファンの皆様のおかげです。ライブ会場での声援、特典会で交わしてくださった言葉、日々寄せてくださる応援のひとつひとつが、本人にとって大きな力となっておりました」とした。

また本人の直筆メッセージも掲載。「いつもクマリデパートを応援してくださり、ありがとうございます! 皆さんに大切なお知らせがあります。私、小田フヤネは2026年11月27日をもちまして、クマリデパートを卒業します。2018年に加入させていただいて、気付けば9年目! 最初は何もできない、ただの女の子だった小田が、こんなにも幸せで大切な居場所に出会えたこと、本当に感謝しています」と感謝。「クマリデパートの小田アヤネを大切に思ってくださるメンバー、スタッフさんそしてなによりもファンの皆さんのおかげで、私の世界は大きく広がりました。その中で、たくさんの経験をさせていただいて、たくさんの愛をもらって “今の自分に出会うことができました。この8年間、アイドルとしてがむしゃらに駆け抜けてきましたが、その中でこれからの自分の人生について考える時間も増えていきました」と振り返った。

「アイドル以外の世界にも挑戦してみたいという気持ちが芽生える一方でたくさんの愛をもらい、皆さんが育ててくれた"小田アヤネ”としての今の自分が一番輝けているとも感じます」とし「だからこそ、この最高の瞬間を集大成として皆さんに見届けていただきたい。 そして、今だからこそお見せできる小田アヤネのすべてを、最後まで全力で届けたい! そんな気持ちで卒業を決めました。これから卒業までの半年間、ライブ、特典会、イベント、そしてツアー! 全部全部、皆さんへの感謝を込めて、全力で駆け抜けます」と宣言。「小田のアイドル魂的灼熱&情熱で燃やし尽くしますので、さらにさらに! 最後まで愛し尽くしてくれたらうれしいです!よろしくお願いします」とつづった。

卒業ライブは11月27日に「小田アヤネの加入ライブを行った白金高輪SELENE b2(TOKYO)にて」行われるという。