【宝塚記念】武豊メイショウタバルは506kg…出走馬調教後の馬体重
6月14日（日）に行われる第67回宝塚記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。超豪華メンバーが集結
ダノンデサイル
馬体重：522
前走馬体重：516
6月10日（水）に栗東で計量
安田翔伍・栗東
ミュージアムマイル
馬体重：510
前走馬体重：502
6月10日（水）に栗東で計量
高柳大輔・栗東
シュガークン
馬体重：520
前走馬体重：518
6月11日（木）に栗東で計量
清水久詞・栗東
ミクニインスパイア
馬体重：510
前走馬体重：504
6月10日（水）に美浦で計量
林徹・美浦
クロワデュノール
馬体重：516
前走馬体重：514
6月10日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
ビザンチンドリーム
馬体重：470
前走馬体重：前走海外
6月10日（水）に栗東で計量
坂口智康・栗東
ファミリータイム
馬体重：482
前走馬体重：482
6月10日（水）に栗東で計量
石坂公一・栗東
タガノデュード
馬体重：514
前走馬体重：502
6月11日（木）に栗東で計量
宮徹・栗東
コスモキュランダ
馬体重：526
前走馬体重：520
6月11日（木）に美浦で計量
加藤士津八・美浦
ジューンテイク
馬体重：506
前走馬体重：498
6月10日（水）に栗東で計量
武英智・栗東
シンエンペラー
馬体重：502
前走馬体重：508
6月11日（木）に栗東で計量
矢作芳人・栗東
マイネルエンペラー
馬体重：494
前走馬体重：490
6月11日（木）に栗東で計量
清水久詞・栗東
シェイクユアハート
馬体重：462
前走馬体重：462
6月11日（木）に栗東で計量
宮徹・栗東
スティンガーグラス
馬体重：486
前走馬体重：484
6月11日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
マイユニバース
馬体重：498
前走馬体重：468
6月11日（木）に栗東で計量
武幸四郎・栗東
メイショウタバル
馬体重：506
前走馬体重：500
6月10日（水）に栗東で計量
石橋守・栗東
レガレイラ
馬体重：494
前走馬体重：482
6月10日（水）に美浦で計量
木村哲也・美浦
ミステリーウェイ
馬体重：508
前走馬体重：506
6月11日（木）に栗東で計量
小林真也・栗東