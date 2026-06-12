◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ 3x-2 DeNA(12日、ZOZOマリン)

前日の中日戦でサヨナラ勝利としていたロッテ。DeNAとの初戦でもサヨナラ勝利としました。

この日は2回に山口航輝選手の第8号ソロで先制。直後の3回には先発・廣池康志郎投手が2つの死球でピンチを招き、佐野恵太選手と筒香嘉智選手の連続タイムリーで逆転を許します。それでも4回にはソト選手が、古巣相手に同点ソロホームラン。ソト選手はこれでNPB12球団からのホームランとなりました。

以降は同点のまま9回裏に突入。マウンドには5番手・宮城滝太投手があがります。先頭・友杉篤輝選手はヒットで出塁。西川史礁選手のゴロの間に2塁へ進めると、続くソト選手は申告敬遠となりました。ここで打席に向かったのは前日のヒーロー・佐藤都志也選手。ゴロの間に2、3塁とサヨナラの好機をつかむと、途中出場の山本大斗選手が1ボールからの2球目、ストレートを振り抜き、ライトへ抜けるサヨナラタイムリーとしました。

昨季ブレイクするも、今季は苦しい打席が続いている山本選手。打球が抜けるのを見つめるとガッツポーズを見せ、チームメートからの手荒い祝福を受けました。

これでチームも勝率5割に復帰しています。