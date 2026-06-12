productのミニサイズ付き限定セット登場！夏のツヤ髪ケアを叶える注目アイテム

夏は紫外線や湿気の影響で、髪のパサつきやうねり、カラーの色落ちが気になる季節。そんな夏のヘアケアとスタイリングをサポートしてくれる『product（ザ・プロダクト）』から、人気アイテムに便利なミニサイズのラスティングオイルが付いた数量限定セットが登場します。持ち運びにも便利なサイズ感で、外出先でも手軽にケアできるのが魅力♡毎日のスタイリングをもっと快適にしてくれる注目のラインナップをご紹介します。

夏の髪悩みに寄り添う限定セット

2026年6月12日（金）より数量限定で発売される今回のセットは、人気のヘアバームやヘアオイルに、持ち運びやお試しに便利な「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」8mLが付属した特別仕様です。

「ザ・プロダクト 束感セット」は、「ザ・プロダクト〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」42gとラスティングオイル8mLのセットで、価格は2,178円。

爽やかなマンダリンオレンジ精油の香りが心地よく、湿気によるうねりを抑えながら自然な束感とツヤ感を演出します。

「ザ・プロダクト ラスティングワックス 欲深セット」は、「ザ・プロダクト ラスティングワックス〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」42gとラスティングオイル8mLをセットにしたアイテム。価格は2,420円です。

甘酸っぱいオレンジアイスティーの香りとともに、なめらかな指通りと美しい束感スタイルを長時間キープします。

さらに、「ザ・プロダクト ラスティングオイル 欲深セット」は、ラスティングオイル90mLとミニサイズ8mLをセットにした商品で、価格は2,750円。

紫外線をケア※1しながら、カラーキープ※2とツヤ感のある仕上がりをサポートします。

ジョンマスターオーガニックのカッサブラシ登場！頭皮をほぐして美髪ケアを叶える新習慣

人気アイテムの魅力をチェック

「ザ・プロダクト〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」は、手の温度でオイル状に変化するマルチバーム。

髪に濡れ感や自然なツヤを与えるだけでなく、ハンドケアやネイルケア、ボディの保湿にも使える万能アイテムです。

「ザ・プロダクト ラスティングワックス〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」は、従来のバームの質感を受け継ぎながら、よりなめらかな指通りを実現。

自然なツヤと束感を演出しながら、湿気の多い日でもスタイルをキープしてくれます。

「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」は、カラーによる切れ毛を防ぎながら、毛先までツヤ感あふれるウェットヘアを演出。

スタイリングはもちろん、アウトバストリートメントやヘアアイロン前のケアにも活躍します。

今回の限定セットには全て8mLのミニサイズ（お試し約7日分）が付属しているため、旅行やお出かけにもぴったりです。

※1 紫外線による乾燥ダメージを防ぐこと

※2 ヘアカラーの色落ちを防ぐこと

この夏は持ち歩けるヘアケアを♡

夏の紫外線や湿気対策をしながら、理想のスタイリングも楽しみたい方にぴったりの『product』限定セット。

人気アイテムを試しながら、便利なミニサイズで外出先でもケアできるのが嬉しいポイントです♪

数量限定販売のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。毎日のヘアケアをもっと心地よく、もっと自分らしく楽しめるアイテムになりそうです。