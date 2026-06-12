【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）

【映像】まるで久保！称賛集めた見事な股抜き（実際の様子）

U-19日本代表のMF菅原悠太（FC東京）が世界の舞台で見せた華麗なテクニックが、大きな反響を呼んでいる。

右サイドの自陣低い位置から、相手のディフェンスを鮮やかな“股抜き”でかわして中央へとボールを運び、見事なサイドチェンジを展開。この至高の美技には、解説を務めた現役トッププレーヤーの宇佐美貴史も絶賛の声を上げた。

日本時間6月11日に行われたモーリスレベロトーナメントのU-19ベネズエラ代表戦。注目を集めたのは、菅原が自陣の右サイド低い位置でボールを持ったシーンだった。激しいプレスを仕掛けにきた相手選手に対し、菅原は瞬時の判断で股を抜く技ありのドリブルを披露。そのまま中央へと進入し、ピッチを広く使った素晴らしいサイドチェンジへと繋げた。

「大好物ですよ」と宇佐美も絶賛

圧巻のプレーに、ABEMAの中継で解説を務めた宇佐美は「うまい！めちゃくちゃうまいじゃない今の」と大興奮。「大好物ですよ。みんな好きでしょ？」と手放しで称賛した。一方で、ともに解説を担当した市原吏音は「（自陣の低い位置）ここでやるんですね。取られてたらめっちゃキレてます（笑）」と、自陣の低い位置という危険なエリアでの大胆な選択に驚きを隠せない様子だった。

さらに宇佐美は、南米の選手特有の心理を踏まえ、「でも菅原くん、（抜いた相手の）19番からのタックル気をつけないと。南米の選手はこういうのずっと覚えているから。南米の選手とかは特に、股抜きは特に屈辱なんで。それくらい今のは美しかったですね」と独自の視点でその技術の高さを称えつつ、今後の激しい守備への警戒を促した。

一連シーンに対し、視聴者からも「うんまw」「まるで久保やん」とそのプレースタイルを久保建英になぞらえる声が上がったほか、宇佐美のリアクションに対して「宇佐美が好きそうなプレーw」「報復こわいな」などの声も見られた。世界の強豪を相手に堂々たる輝きを放った新星の今後の活躍に、さらなる注目が集まりそうだ。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）