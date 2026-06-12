＜速報＞米女子ダブルス戦は2日目スタート 1差4位の渋野日向子＆勝みなみは午後9時33分ティオフ
＜ダウ選手権 2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は第2ラウンドが進行中。この日は各自のボールでプレーしてホールごとにいい方のスコアを採用するフォアボール方式で行われる。
【写真】渋野日向子に変化 前傾が浅くなりタテ振りに
日本勢は12人が出場。渋野日向子＆勝みなみペアは日本時間午後9時33分に1番からティオフ。1打差4位の好位置をキープし、週末に勢いづけたい。同時刻には、同じく4位発進の古江彩佳＆西村優菜が10番からスタート。岩井明愛＆千怜のツインズは午後8時54分にラウンドを開始する。吉田優利＆馬場咲希は13日午前1時28分、原英莉花＆櫻井心那は午前2時20分にティオフ。それぞれ44位、69位から巻き返しを目指す。畑岡奈紗はコ・ジンヨン（韓国）と、西郷真央はミランダ・ワン（中国）とペアを組んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞ダウ選手権 リーダーボード
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
「遠慮しない」はずなのに… 勝みなみ＆渋野日向子は今年も変わらぬ“ごめんね”
「安心感が大きかった」 西村優菜が初タッグで感じた古江彩佳の支え
宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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