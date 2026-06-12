GLAY、ヴェネツィア公演控え注意喚起「現在、イタリア滞在中のお客様の中で…」
ロックバンド・GLAYの公式サイトが12日更新され、13、14日にイタリア・ヴェネツィアで開催されるファンクラブ発足30周年記念ライブ『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We▽Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』（※▽＝ハートマーク）を巡って注意喚起を行った。
【写真】駐日イタリア共和国大使のマリオ氏との2ショットが公開されたTERU
サイトでは「ヴェネツィア公演に関する注意喚起」と題したページを掲載。「現在、イタリア滞在中のお客様の中で、スリ被害に遭い、チケット等の貴重品を紛失されるケースが複数報告されております」とした。
続けて「外出時は、パスポート・チケット・財布などの貴重品の管理を徹底し、手荷物から目を離さないよう十分ご注意ください。特に観光地や駅、公共交通機関など人混みの多い場所では、スリや置き引きの被害が発生しやすいため、最新の注意を払って行動していただきますようお願いいたします。皆様におかれましては、安全で快適なご滞在となりますよう、今一度、防犯意識を高めてお過ごしください」と呼び掛けている。
【写真】駐日イタリア共和国大使のマリオ氏との2ショットが公開されたTERU
サイトでは「ヴェネツィア公演に関する注意喚起」と題したページを掲載。「現在、イタリア滞在中のお客様の中で、スリ被害に遭い、チケット等の貴重品を紛失されるケースが複数報告されております」とした。