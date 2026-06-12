鹿児島市の平川動物公園で飼育されているペンギン。かわいらしいですね。実は、最近までペンギンに名前がなかったんです。

ペタペタと体を左右に揺らしながら歩くペンギン。平川動物公園で開催中のフンボルトペンギンのお散歩イベント「ペンギンウォーク」です。

ペンギンたちの気の向くまま…「ペンギンウォーク」

（観客）

「来た」

「ペンギンかわいいね」

ペンギンたちが展示スペースから出て、来園者の目の前に。

散歩イベントへの参加やルートは、ペンギンたちの気の向くまま。中には寄り道も…

（子ども）「かわいかった。よちよち歩いていた」

平川動物公園で飼育されている17羽のペンギンたち。しかし、このうち、平川で生まれた13羽には最近まで名前がありませんでした。

（平川動物公園ペンギン担当 勝見智さん）「20羽近いのをなかなかつけるのが大変。どうしようかなという時に春のイベントでやろうと」

4月のイベントで名前を公募。集まったおよそ180通の中から名前が決まりました。

どのようにペンギンたちを区別？

ところで、飼育員たちはどのようにペンギンたちを、区別しているのでしょうか。

（平川動物公園ペンギン担当 勝見智さん）「バンドの色でわけている」

翼につけられたバンドの色と左右どちらかで、こちらの個体は「左黄」。

こちらは「右青白」などと呼んでいたそうです。

羽ごとの特徴をキャッチコピー風に紹介

名前を付けたいと思っていた飼育員の勝見さんは、名前を公募する時に、1羽ごとの特徴をキャッチコピー風に紹介。

キャッチコピーからイメージした名前の応募が多く、例えば、「ペンギンウォーク参加率ナンバー1」とつけられたこちらのペンギンは、「左赤緑」から「アルク」に。

「自由気まま」と紹介された「左黄白」は「フリー」。

「クチバシに注目」とされた「左黒白」は、クチバシがカールしていることから「カール」になりました。

（客）

「赤黄色あきちゃんだ」

「名前が付くと愛着がわきそう」

何度でも足を運んでもらえるきっかけに

実際に名前を応募した人は。

（客）「全部応募した。この子はこれとわかって良かった。うれしい」

（平川動物公園ペンギン担当 勝見智さん）「ここに来ると会える素敵な存在、好きな存在というように愛着を持っていただけたら。何度でも足を運んでもらえるきっかけになればと」

名前がついて魅力もアップしたペンギンたちの散歩イベント。暑さの厳しい時期を除いて、秋まで開催されます。11月29日まで

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