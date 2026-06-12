■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子3000m障害物の決勝が12日に行われ、前回覇者の青木涼真（28、Honda）が日本歴代2位の8分16秒63をマークし3連覇を果たした。派遣設定記録（8分25秒83）を突破しているため、32年ぶりの日本開催となるアジア大会代表に内定した。同種目では三浦龍司（24、SUBARU）が昨年の世界陸上で8位入賞しているため、すでに代表に内定している。

青木、新家裕太郎（25、愛三工業）、佐々木哲（19、早稲田大）が既に派遣設定記録をクリアしている中で迎えた男子3000m障害。勝負は最後の障害を越えたあとの直線に持ち込まれ、派遣設定記録を上回るペースのまま、小原響（24、GMOインターネットグループ）と青木の激しい争いとなった。最後は青木がわずか100分の3秒差で競り勝ち、フィニッシュした。

レース後、青木は「東京世界陸上に出られなくて非常に悔しかったので、なんとしてでも、また世界と戦うための最初のステップだと思って、アジア大会を狙っていた」と心境を語った。

【男子3000m障害 結果】

優勝：青木涼真 8分16秒63

2位：小原響 8分18秒66

3位：小野真忠 8分21秒87