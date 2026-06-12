ロックバンド「GLAY」の公式サイトなどが12日に更新され、13、14日にイタリア・ベネチアで開催されるライブについて注意喚起を促した。

公式サイトで「ヴェネツィア公演に関する注意喚起」と題し、「現在、イタリア滞在中のお客様の中で、スリ被害に遭い、チケット等の貴重品を紛失されるケースが複数報告されております」と報告。

「外出時は、パスポート・チケット・財布などの貴重品の管理を徹底し、手荷物から目を離さないよう十分ご注意ください。特に観光地や駅、公共交通機関など人混みの多い場所では、スリや置き引きの被害が発生しやすいため、最新の注意を払って行動していただきますようお願いいたします」と注意喚起した。

「皆様におかれましては、安全で快適なご滞在となりますよう、今一度、防犯意識を高めてお過ごしください」とした。

GLAYは6月13、14日にイタリア・ベネチアで「HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA」を開催する予定。