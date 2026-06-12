山形市に住む４０代の男性が同じ時期に２件の詐欺被害に遭いました。被害額は合わせておよそ４００万円にのぼります。

警察によりますと、今年４月下旬、男性はFacebookを通じて知り合った女性名乗る人物（LINEアカウント「みき」）とやり取りを続けるうちに好意を抱きました。

「みき」から「TIKTOKモール」というオンラインショップでの副業の話を持ちられた上、「オンラインショップの運営で１００万円以上儲かった」などと言われ、男性はその話を信用して副業をすることとし、オンラインショップで販売する物の購入資金として、指定された口座に３回にわたり現金合計４０万円を振り込んだということです。

■同じ時期に別の被害にも・・・

また、男性は同じ時期に、Facebookを通じて知り合った女性を名乗る別の人物（LINEアカウント「Daisy」）とも、やり取りを続けるうちに好意を抱き、「Daisy」から「中国の切手を購入してオークションに出すことで、利益を得ることができる」「切手の購入代金の半分を肩代わりする」などと言われ、その話を信用し、中国の切手を購入してみることにしました。

仲介人として紹介されたLINEアカウント「芽依」から、切手購入代金やオークション出品保証金などを支払うように言われ、指定された口座に５回にわたり現金合計３６７万円を振り込んだということです。

いずれも警察の捜査により被害が明らかになりました。

警察は、これは「SNS型ロマンス詐欺」の手口だとして、SNSなどでいくら親しくなったとしても、一度も会ったことがない人から金銭を要求されたら詐欺を疑い、家族や警察にすぐに相談するよう呼びかけています。