県は、病院の請求書を偽造して元交際相手から現金をだまし取った20代の職員と、自身の銀行の口座番号などを他人に伝えた50代の職員を、それぞれ減給の懲戒処分にしたと発表しました。

2人は書類送検され、その後不起訴処分となっています。

（県人事課 猪股 慎太郎 課長）

「このような公務員としてあるまじき不祥事を起こしたことに、改めて県民の皆さまに対し深くおわびいたします。誠に申し訳ございませんでした」

12日付けで6か月間の減給となったのは、福祉保健部の27歳の男性主事と、県央振興局の56歳の係長級の男性職員です。

県によりますと、男性主事は去年5月から6月にかけて偽造した病院の請求書を使い、ケガの治療のためとして元交際相手の女性から21万円をだまし取りました。

女性の家族が被害届を提出。

詐欺の疑いで書類送検され、不起訴処分となっています。

だまし取った21万円は、すでに返済したということです。

56歳の係長級の男性職員は、おととし3月、SNSで知り合った人物から「銀行のキャッシュカードを作ると、毎日5000円がもらえる」などと持ちかけられ、自身の銀行口座の番号とインターネットバンキングのパスワードを伝えました。

伝えていたパスワードは古いもので犯罪に使用されることはありませんでしたが、犯罪収益移転防止法違反の疑いで書類送検され、不起訴処分となっています。

県の調査に対し、2人はいずれも「私的なことで浪費してお金が必要だった」と説明しているということです。