8月の長岡まつり大花火大会で打ち上げる花火の費用を確保しようと、NPO法人が募金活動を行いました。



8月2日・3日に開催される『長岡まつり大花火大会』。中越地震からの復興を願って始まったフェニックス花火は、NPO法人のメンバーが毎年市民からの募金などで費用を賄っています。



12日は、長岡市で開かれている『全国うまいものグランプリ』の会場でメンバーが市民に募金を呼びかけました。



■NPO法人ネットワーク・フェニックス 大原邦夫代表理事

「もう一度それ(中越地震)を思い出して、明日から頑張ろうと思ってもらえる花火にしたい。」



全国うまいものグランプリの各店舗でも募金を受け付けています。