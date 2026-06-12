◇交流戦 オリックス2―1阪神（2026年6月12日 京セラドーム）

オリックスが1点リードを守り抜き、4連勝。24年6月13日の一戦から続いていた阪神戦の連敗を4で止めた。

初回から一発攻勢を仕掛けた。号砲を打ち鳴らしたのは、2番・西川。村上が初球に投じた直球を捉え、右翼上段に到達する先制の2号ソロだ。「いい投手なので、初球から積極的にいきました。先制することができてよかった」。興奮冷めやらぬ中、続いたのは3番・紅林。カウント1―1から3球目、浮いたスライダーを仕留め、左翼上段へ8号ソロを放り込んだ。

「変化球をうまく捉えることができたと思います。（西川）龍馬さんが打ってくれていたので、いいイメージで打席に立つことができました」

敢闘選手に輝いた23年日本シリーズでも第6戦に村上から本塁打を放っていた正遊撃手が、追撃の一発。4月11日楽天戦の麦谷、宗以来となる2者連続アーチで、先手を取った。

投げてはNPB通算140登板目で初先発に臨んだペルドモが、2度の得点圏を切り抜けるなど3回3安打無失点と粘投。「ゾーン内で勝負できましたし、なんとかゼロで粘ることができてよかった」。5回に3番手・高島が招いた2死満塁で救援した4番手・吉田が大山に押し出し四球を与えて1点を失ったが、9回での今季最多タイとなる8人の継投で僅差のリードを守り抜いた。

チームはビジターでは10勝22敗1分けの一方、ホームでは24勝5敗と圧倒的な強さを誇る。