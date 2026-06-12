◇プロ野球交流戦 ヤクルト 4-2 ソフトバンク(12日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクがヤクルトに敗れ、連勝が5で止まりました。

初回、先頭の正木智也選手が2試合連続となる6号ソロホームランを放ち、先制に成功したソフトバンク。2回には野村勇選手のスリーベースからスクイズが飛び出し、2点目を挙げます。

この日先発の前田純投手は、5回まで1人の走者も許さない完璧なピッチングを披露。投打でソフトバンクが試合の主導権を握りました。

ところが6回、先頭の内山壮真選手のヒットでこの試合初めて走者を出すと、1アウトから長岡秀樹選手がヒット、モンテル選手には四球を与えると、満塁のピンチで岩田幸宏選手と対戦しますが、ライトへの2点タイムリーヒットを浴び、同点に追いつかれました。

ここで前田投手は降板となり上茶谷大河投手がマウンドに上がりますが、古賀優大選手に死球を与え、続く塩見泰隆選手の犠牲フライで勝ち越しを許します。さらに増田珠選手にもタイムリーヒットを打たれ、一挙4失点で試合をひっくり返されました。

その裏打線は2本のヒットでチャンスを作りますが無得点、7回からはヒットが奪えず2ー4で敗れました。