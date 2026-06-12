◇交流戦 巨人0―3西武（2026年6月12日 ベルーナD）

巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が12日に出場選手登録され、同日の西武戦（ベルーナD）で今季10度目の先発登板。新人左腕では球団初となる2試合連続2桁奪三振をマークするも打線の援護に恵まれず、自身3連敗となる今季5敗目（5勝）を喫した。

またも力投が報われなかった。

竹丸は前回登板した5月31日の日本ハム戦（エスコンF）で8回4安打10奪三振の3失点でプロ初完投。だが、チームは0―3で敗れ、竹丸は完投負けとなった。

リフレッシュ抹消を経て、この日はそこから中11日でマウンドへ。

初回に1点先制を許すも、2回以降は本来の調子を取り戻し、0―1のまま6回を迎えた。

先頭の9番・石井に対してストレートの四球。続くカラリオを併殺打性の遊ゴロに打ち取ったものの、守備陣の乱れもあって併殺崩れで1死一塁となったあと、一走・カナリオがスタートを切る。

だが、せっかくピッチアウトしたボールを捕手の岸田が二塁にワンバウンドで悪送球。1死三塁とピンチが広がると、次の球を滝沢に左前適時打されて痛恨の2点目を失った。

竹丸は8回も2死走者なしとし、2試合連続完投が目前に。だが、3アウト目になるはずだった西川の左中間への飛球を中堅・キャベッジがグラブに当てて落球し、続く滝沢に適時三塁打を許してここで無念の降板となった。

投球内容は7回2/3で打者29人に対して105球を投げ、4安打3失点（自責1）。自己新となる12三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は152キロだった。

竹丸の2桁奪三振は2試合連続3度目。巨人新人では2003年の木佐貫洋（6度）、2013年の菅野智之（4度）に次ぎ、1999年の上原浩治に並ぶ3番目の多さ。また、2試合連続2桁奪三振は1936年に沢村栄治が2試合、前記の木佐貫が3試合続けたのに次いで3人目で、左腕では初の快挙だったが、白星に手は届かなかった。

なお、打線は今季最少タイのわずか2安打で今季7度目の零敗。2試合を残して2014年以来12年ぶり3度目となる交流戦優勝の可能性が消滅している。