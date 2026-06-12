投稿主さんも、親バカなので今回のようなゆるゆる喧嘩は何回もおかわりしてしまうとのこと。たしかに、このゆるいテンポとふわふわ同士のやりとりは、一度見たらついリピートしたくなる可愛さです。

前足を出す瞬間も、相手との距離感も、どこか遠慮がち。猫同士のやりとりなのに、まるで兄弟が「ちょっとだけ遊ぼうよ」と誘い合っているようにも見えます。ただのじゃれ合い以上にほっこりしてしまいますね。

猫好きの心をつかむ兄弟の日常

虎鉄ちゃんと虎蒼ちゃんの様子を見た視聴者からは、「胸にゆっくり手を出してそれを払い除けてるし。これはおかわりしまーす」「初めて見ました。かわいすぎます」「かわいい～ゆるゆるのお手てでテイテイ～。癒されますね」などの声が多く寄せられていました。

猫同士のじゃれ合いは、見守る側にとって少しハラハラすることもありますが、今回のようなゆるい攻防なら、安心して見守れますね。

Instagramアカウント「love_love_kotetsu」では、虎鉄ちゃんや虎蒼ちゃんたちのかわいらしい日常が投稿されています。今回の投稿は数年前のものですが、虎鉄ちゃんと虎蒼ちゃんはいまでも元気。これからも仲良く過ごしていってほしいですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「love_love_kotetsu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。