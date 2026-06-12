猫をお迎えしたばかりの頃は、新しい環境に慣れてくれるか心配になるもの。 今回ご紹介するのは、ある子猫がみせてくれたワンシーン。『家にきてまだ3日目』とは思えない光景が、多くの人の心を掴みました。投稿は記事執筆時点で3万4000件を超えるいいねが集まり、「猫の適応力すごい」「可愛すぎる」「胸がキュンキュンした」などの声が寄せられています。

【写真：家にきてまだ『３日目』なのに→机の上を見ると、子猫が…涙が出るほど可愛い『まさかの光景』】

家にきて3日目の子猫

ゲーム配信などの活動をしている「なるる」さんのXアカウント。ある日の投稿で、子猫をお迎えしたことを報告しました。話題を集めたのは、お迎えから「3日後の様子」を捉えた1枚の写真です。

そこには、デスクの上でスヤスヤと気持ち良さそうに眠る子猫の姿が。まるでにっこり笑っているかのような穏やかな寝顔は、見ているだけで心が和みます。

さらに全身をみてみると--たまらない光景が広がっていたそうです。

子猫は両手をバンザイするようなポーズで、コロンと仰向けになって眠っていたのだそう。投稿には「家来て3日目でコレ」と一言。すっかり安心しきったような寝姿に、思わず顔がほころびます。

無防備すぎる寝姿に反響

子猫の無防備な寝姿は、Xで3000件以上リポストされ、100件を超えるコメントが寄せられていました。

中でも多かったのは「可愛すぎ！」「めっちゃキュンキュンする」「見事なかわいいヘソ天」といった、かわいさに悶絶する声。

ほかにも、「とても安心してますね！」「三年くらい経ってそうなくつろぎぶりｗ 」「野性を忘れた睡眠」「この子大物猫になるな」など、クスっと笑ってしまうような声も。お迎え3日後の子猫は、多くの人の心を鷲掴みにしたようです。

お迎えした子猫の名前は、「にゃるる」ちゃん。無防備な寝姿からは、新しい環境にもすっかり馴染んでいる様子が伝わってきます。

Xアカウント『なるる』に投稿された、にゃるるちゃんのご紹介でした。

なるるさん、にゃるるちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「なるる」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。