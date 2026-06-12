2025年の「63」の感動をぎゅっとお茶ボトルに

飲料大手の伊藤園は、ドジャースの大谷翔平投手が昨季放った全63本の本塁打をモチーフにしたプレミアムデザインボトルを22日から販売する。本塁打の瞬間の記憶や躍動感が思い起こされるようなCM動画が公開されると、ファンからは感動の声が相次いだ。

これは大谷が昨季レギュラーシーズンで放った55本と、ポストシーズンの8本、計63本のアーチが「お〜いお茶」のボトルにデザインされているもの。このデザインを紹介する特別な3分間のTVCM「お〜いお茶大谷翔平ホームランボトル『記録じゃない、歴史だ。』」編が「お〜いお茶くん」の公式Xで公開されると、ファンからの賛辞が並んだ。

「やっぱり12号が一番大谷さんらしさが溢れていて大好き」

「このCM含めて歴史じゃん」

「お〜いお茶を飲みながらCM何回も見返します！」

「53号のサヨナラHRが最高でした！ボトル絶対に買います！」

「今年の夏は毎日お茶飲むわw」

また「全部集める人いるんだろうな」「こんなん馬鹿売れして株価まで上がるやつじゃん」と、経済効果の高まりを予測する声もあった。



（THE ANSWER編集部）