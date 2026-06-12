高須クリニックの高須克弥院長が12日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、大相撲の元大関栃ノ心ことレバニ・ゴルガゼ氏の姿を公開した。



【写真】ほっそり…高須院長と2ショットを披露した栃ノ心

「ジョージア 独立記念日パーティーなう」とコメントし、パーティーに出席したことを報告(実際の独立記念日は5月26日)。ティムラズ・レジャバ駐日大使のスピーチの動画も掲載し「大使の日本語はわしより流暢なう。」とたたえた。



さらに、栃ノ心との2ショット動画も掲載し「スポーツ担当大使館員と実業家の二足のわらじ。成功者栃ノ心なう。」と紹介した。現役時代と比較すると、かなり痩せた雰囲気。丸刈り風ヘアのチョイ悪な風貌もあってか、かなり“迫力”がある。



元栃ノ心はジョージア出身。「角界のニコラス・ケイジ」の異名を持ち、身長192センチ、体重176キロの巨体とムキムキの筋肉で活躍した。2023年の夏場所で引退後は「Royal Georgia」という会社で故郷・ジョージアのワインやハチミツを輸入・販売する事業を手がけるなど、実業家として活動している。25年には「駐日ジョージア大使館ジョージア文化・スポーツアドバイザー」に就任し、日本とジョージアの交流に力を注いでいる。



（よろず～ニュース編集部）