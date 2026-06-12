人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが11日、自身のSNSを更新。鮮やかな金髪にイメチェンした姿を公開した。



【写真】落ち着いた黒ロングから一変！目の覚めるようなハイトーン

インスタグラムのストーリーズとX(旧ツイッター)で「流行りのハイトーンどう？」とつづり、黒シャツに映える明るいゴールドの新ヘアを披露。次々と変わる絵文字をコラージュしたポップな映像でキュートな笑顔を見せている。



コスプレでオレンジヘアや青髪姿を見せたことがあるものの、普段は黒のロングが“トレードマーク”。NHK大河ドラマ「べらぼう」では落ち着いた日本髪も見せていたが、今回の投稿は一気に垢抜けた印象だ。



東雲の“ニュータイプ”な姿に、ファンからは「別人みたいです 美少年に見えます」「黒髪もいいけど、こちらも最高ですね！」「えっ!?めっちゃキレイ」「可愛さが限界突破してる」「ギャルい！めっちゃ似合ってて好き」「だ、誰だぁぁ？って感じに近いぐらいイメージチェンジですね」「このフィギュア出して」などと絶賛の声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）