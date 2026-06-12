遠藤航が日本代表から離脱、選手たちの表情は？

日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。

オランダ代表戦まであと3日というなかでの発表に日本のファンも揺れるなか、「いい顔してる」「ピリッとしてきた」などコメントが寄せられている。

日本に激震が走った。現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊急でブリーフィングを開催し、記者陣に遠藤の代表離脱を伝えた。その後、日本時間3時に遠藤も自身の公式SNSを更新して心境を告白。「後悔はありません」とし、日本代表からの電撃引退も発表した。

11日のトレーニングを終えた選手たちに今の思いを聞いた。DF谷口彰悟は「一緒に戦いたかった」と本音。DF瀬古歩夢も「今まで引っ張ってくれたキャプテンがいなくなるっていうのは非常に寂しいですけど、それはもう終わった（決まった）ことなので、しっかり切り替えて初戦に向けて頑張っていきたい」と気持ちを切り替えた。

選手たちの表情から「いい顔してる」「みんなちゃんとしてるなぁ」「逆境の時こそ奮起して欲しい」「ピリッとしてきた」「不安要素なんてない」「やるしかないですね」など多くの声が寄せられ、W杯に臨む森保ジャパンの雰囲気を感じ取っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）