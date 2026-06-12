◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）

オリックスが接戦を制し、「関西ダービー」初戦を制した。今季４度目の４連勝。本拠地・京セラドーム大阪では同２度目の６連勝、２１年以来となる交流戦のホーム６連勝も飾った。

初回、２番・西川が右翼席に今季２号ソロ。好投手の阪神・村上から幸先よく先取点を奪うと、続く３番・紅林は左翼席上段に２者連続となる８号ソロをたたき込んだ。

この日は、ペルドモがＮＰＢ通算１４０試合目で初先発。２５年に「８回の男」としてリーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げた右腕は、３回を無失点と一定の内容を見せた。４回以降は入山、高島、吉田、岩崎、山崎、椋木、マチャドのリレーでリードを守り抜いた。

心配なのは、左足の違和感を訴えて５回の守備からベンチに退いた紅林の状態。不動の正遊撃手として君臨するだけに、無事であることを願うばかりだ。

交流戦は８勝７敗１分け。６月は一時、今季ワーストの５連敗と苦しんでいたチームが息を吹き返した。