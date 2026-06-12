男子５０００メートル予選で力走する早大・鈴木琉胤（右）ら（カメラ・宮崎　亮太）

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◆陸上日本選手権　第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

　男子５０００メートル予選が行われ、３組で各組上位６人、計１８人が１４日午後６時５分スタートの決勝に進んだ。学生が健闘し、３組いずれも学生がトップ。計８人が予選を突破し、昨年の３人から大幅に増えた。

　第１組は早大の山口竣平（３年）、第２組は帝京大の楠岡由浩（４年）、第３組は城西大の柴田侑（４年）がトップでゴール。学生の積極的な走りが目立った。

　第２組では早大のエースの鈴木琉胤（るい、２年）がスタート直後から先頭を引っ張り、早大のルーキー増子陽太が追走。２人そろって余裕を持って予選を突破した。早大は山口竣平を含め３人が決勝に進出。存在感を発揮した。

　中大も岡田開成（３年）と藤田大智（４年）の２人が予選を突破した。

　今年１月の第１０２回箱根駅伝６区で区間賞を獲得した創価大の小池莉希（４年）も第３組で積極的な走りで昨年に続いて決勝に進出した。

　昨年、同種目で決勝に進出した学生は鈴木（１０位）、岡田（１２位）、小池（１３位）の３人。今年はその３人が２年連続で決勝に進出。安定と成長した走りを見せた。

　この種目で高校生として唯一出場した吉田星（せい、北海道・東海大札幌高３年）は１３分５３秒５８で１８位だった。

　中１日で行われる決勝ではスピードに加えて、タフさが求められる。昨年優勝の井川龍人（旭化成）、同２位の森凪也（ホンダ）ら実業団選手は確かな実績と力を持つ。実業団の意地と学生の勢い。好レースが期待される。

　男子５０００メートルで決勝に進出した選手は以下の通り。

　▽予選第１組

　＜１＞山口竣平（早大３年）

　＜２＞遠藤日向（住友電工）

　＜３＞森凪也（ホンダ）

　＜４＞荻久保寛也（ひらまつ病院）

　＜５＞今江勇人（ＧＭＯインターネットグループ）

　＜６＞岡田開成（中大３年）

　▽予選第２組

　＜１＞楠岡由浩（帝京大４年）

　＜２＞塩尻和也（富士通）

　＜３＞鈴木琉胤（早大２年）

　＜４＞青木瑠郁（住友電工）

　＜５＞増子陽太（早大１年）

　＜６＞西川雄一朗（住友電工）

　▽予選第３組

　＜１＞柴田侑（城西大４年）

　＜２＞池田耀平（花王）

　＜３＞中野翔太（ホンダ）

　＜４＞井川龍人（旭化成）

　＜５＞藤田大智（中大４年）

　＜６＞小池莉希（創価大４年）