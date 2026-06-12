◆陸上日本選手権 第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子５０００メートル予選が行われ、３組で各組上位６人、計１８人が１４日午後６時５分スタートの決勝に進んだ。学生が健闘し、３組いずれも学生がトップ。計８人が予選を突破し、昨年の３人から大幅に増えた。

第１組は早大の山口竣平（３年）、第２組は帝京大の楠岡由浩（４年）、第３組は城西大の柴田侑（４年）がトップでゴール。学生の積極的な走りが目立った。

第２組では早大のエースの鈴木琉胤（るい、２年）がスタート直後から先頭を引っ張り、早大のルーキー増子陽太が追走。２人そろって余裕を持って予選を突破した。早大は山口竣平を含め３人が決勝に進出。存在感を発揮した。

中大も岡田開成（３年）と藤田大智（４年）の２人が予選を突破した。

今年１月の第１０２回箱根駅伝６区で区間賞を獲得した創価大の小池莉希（４年）も第３組で積極的な走りで昨年に続いて決勝に進出した。

昨年、同種目で決勝に進出した学生は鈴木（１０位）、岡田（１２位）、小池（１３位）の３人。今年はその３人が２年連続で決勝に進出。安定と成長した走りを見せた。

この種目で高校生として唯一出場した吉田星（せい、北海道・東海大札幌高３年）は１３分５３秒５８で１８位だった。

中１日で行われる決勝ではスピードに加えて、タフさが求められる。昨年優勝の井川龍人（旭化成）、同２位の森凪也（ホンダ）ら実業団選手は確かな実績と力を持つ。実業団の意地と学生の勢い。好レースが期待される。

男子５０００メートルで決勝に進出した選手は以下の通り。

▽予選第１組

＜１＞山口竣平（早大３年）

＜２＞遠藤日向（住友電工）

＜３＞森凪也（ホンダ）

＜４＞荻久保寛也（ひらまつ病院）

＜５＞今江勇人（ＧＭＯインターネットグループ）

＜６＞岡田開成（中大３年）

▽予選第２組

＜１＞楠岡由浩（帝京大４年）

＜２＞塩尻和也（富士通）

＜３＞鈴木琉胤（早大２年）

＜４＞青木瑠郁（住友電工）

＜５＞増子陽太（早大１年）

＜６＞西川雄一朗（住友電工）

▽予選第３組

＜１＞柴田侑（城西大４年）

＜２＞池田耀平（花王）

＜３＞中野翔太（ホンダ）

＜４＞井川龍人（旭化成）

＜５＞藤田大智（中大４年）

＜６＞小池莉希（創価大４年）