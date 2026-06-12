King & Prince、思い出やエピソードを語ると思いきや… 脱線まみれの“ビジュアルコメンタリー？”映像公開
永瀬廉と高橋海人（※高＝はしごだか）からなるKing ＆ PrinceのライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』（24日発売）のティザー映像がきょう12日、公式YouTubeで公開された。
【動画】急に手巻き寿司パーティーをはじめるKing & Prince
Blu-ray＆DVDには、アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録。きょう公開されたのは、初回限定盤の特典映像として収録される“ビジュアルコメンタリー？”のティザー映像。ライブ映像を見ながらKing & Princeが思い出やエピソードを語る…かと思いきや、2人で手巻き寿司パーティーをしながらゆったり過ごす時間を存分に楽しんでいる。メンバー自身の提案によって末尾に「？」マークが付いたタイトルになったのも納得の、脱線まみれの“ビジュアルコメンタリー？”になっている。
【動画】急に手巻き寿司パーティーをはじめるKing & Prince
Blu-ray＆DVDには、アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録。きょう公開されたのは、初回限定盤の特典映像として収録される“ビジュアルコメンタリー？”のティザー映像。ライブ映像を見ながらKing & Princeが思い出やエピソードを語る…かと思いきや、2人で手巻き寿司パーティーをしながらゆったり過ごす時間を存分に楽しんでいる。メンバー自身の提案によって末尾に「？」マークが付いたタイトルになったのも納得の、脱線まみれの“ビジュアルコメンタリー？”になっている。