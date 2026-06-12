ロックバンド「マキシマムザホルモン」ナヲ（50）が12日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開した。

「カオスなサタニックから4日が経ち昨日はMrs. GREEN APPLE pre『CEREMONY』でした」と書き出したナヲ。「Mrs. GREEN APPLE」が主催するエンターテインメントショーに参加したことを報告した。

「あたし、中条あやみさんテレビで見た時こんな綺麗でこんな可愛い人いるんや！！と思ってどうも、中条あやみですとかいつもの感じで名乗ってたことがあるんだけど…それ本人にバレてたーーーー！！！！笑テッテレー！！！！」とつづってモデルで女優の中条あやみとの2ショットをアップ。

「以前、TBSのオールスター感謝祭の時に初めましてでご挨拶させていただいて、今回2回目！めちゃ気さくに話しかけてくれてライブ行きたいです！なんて言ってくれたから調子乗って連絡先交換しちゃったし！うひょーーーー！！！！！図々しい！！」とコメント。「と言うわけで晴れてバンド界の中条あやみ（本人承諾済み）を名乗っていきます笑」と添えた。

ファンからは「ん？どっちがナヲさんや？」「中条あやみさんが2人！笑」「ナヲさんの『中条あやみですっ』が好きすぎて、定期でドラ3再生してます」「負けてないですよ」「2人とも好きです」などのコメントが寄せられた。