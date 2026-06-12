歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が11日、Instagramを更新。タトゥーが見える自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】TAKAHIRO、お風呂でミセスを熱唱する動画

2017年9月に、俳優の武井咲（32）との結婚を発表し、8歳、4歳、1歳の3人の女の子を育てているTAKAHIRO。

Instagramでは、これまで、仕事やプライベートについて発信していて、ライブのオフショットや、浴槽に浸かりながらMrs. GREEN APPLEの楽曲を熱唱する動画などを見せてきた。

TAKAHIRO、タトゥーが見える自撮りショットを公開

2026年6月11日の更新では、「秋田ディナーショー。久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました。本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とコメントし、ディナーショーで訪れた秋田県での様子をアップ。タトゥーが見える、ヘアメイク中の自撮りショットも見せている。

この投稿にファンからは「やば。かっこよすぎ！」「かっわいっ!!!!!!愛おしい!!!」「ジョギングからのディナーショーコーデ、ギャップあってたまらなく好き」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）