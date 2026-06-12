再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案は、12日の衆議院法務委員会で可決された。自民党、日本維新の会の与党に加え、参政党も賛成に回った。改正案は16日、衆議院の本会議で可決され、参議院に送られる予定だ。

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刑事訴訟法の改正案は、再審開始の決定に対する検察官の抗告を「原則禁止」する規定などを盛り込んでいる。

再審制度の見直しの背景には「袴田事件」がある。袴田巖さんは殺人事件で逮捕され、2024年に再審無罪となるまで58年拘束された。検察の抗告も長期化の要因だと指摘されてきた。

長年にわたり巖さんの冤罪（えんざい）を訴えてきた姉の袴田ひで子さんは、可決されたことを受けて「改正といっても私たちが思う100％（の法律）は難しいと思う。だけど最初からすれば50％くらいは進んでいる。これでおしまいって言うことではなくて、これが第一歩。再審について関心を持っていただいて本当にありがたい。しつこく訴えていきたい」と話した。

参政党が賛成の立場を取ったことにより、少数与党の参議院でも賛成多数となる見通しで、7月17日に会期末を迎える今国会中に成立する公算が大きくなった。