ＴＢＳ・田村真子アナウンサー（３０）がこのほど、都内の超高級ホテルで結婚披露宴を行った。司会は同局の宇賀神メグ＆赤荻歩アナウンサー。昨年１２月に「一般の方」との結婚を発表していた。

８日付のＳＮＳに、ティアラも繊細なヴェールも美しいウエディングドレスとお色直しの着物姿をアップ。これに同局の若林有子アナが「気品がありすぎて王女のようです 美しすぎて尊いです」と反応したのをはじめ、「おもわず息を呑むお美しさ」「言葉を失うくらい綺麗」「気品があって美しい」「着物姿が似合うって日本の宝」「プリンセス」などの声が届く反響となった。

式に出席した元ＴＢＳの先輩アナ、山本里菜は、ウェディングドレス姿でカメラをじっと見つめる田村アナの写真などを添え「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだった そんな真子を見られて私も幸せ！」とインスタグラムに投稿。この写真を田村アナが１２日、インスタのストーリーズにアップし「ｂｙりなさん」と言葉を添え、再びプリンセスのような花嫁姿に注目が集まることとなった。

なお、田村アナの父は元厚労大臣で自民党の田村憲久衆院議員。