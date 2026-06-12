◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人は打線が西武投手陣に２安打無得点に抑えられて敗戦。交流戦初の連敗を喫し、９勝５敗２分けで１２年ぶりの交流戦優勝の可能性は消滅した。

先発の竹丸は８回途中１２奪三振３失点（自責１）の好投。打線が西武の先発・高橋の前に７回１安打無得点に抑えられて援護できなかった。

守備でも６回に併殺を取れずミスから失点した。

試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―竹丸良く投げた

「そうですね。２試合続けて援護なくという感じで申し訳ない気持ちでいっぱいですね」

―守備のミスも失点に

「そうですね、２点目ね。ちょっともったいなかった、防げる１点ではありましたね」

―竹丸は１２奪三振

「チーム打率も非常に高い西武打線を相手に堂々たる投球でしたので、だからこそ前回もそうでしたけど、もう少し援護してね、できれば勝たせてあげたいと思いますね」

―高橋光成に７回１安打

「むこうも防御率１点台の投手ですから。なかなかチャンスらしいチャンスも最初にあったくらいで、それ以降はなかなか糸口的なものも見つけられないような状態でしたね。なかなか効果的な対策を立てられなかったのは竹丸にも申し訳なかったと思いますね」

―好投手との対戦が続く

「正直ね、いい投手ってなかなか打てないですけど、少ないチャンスになるかもしれないですけど、何とかそれぞれの役割を明確に持って打席に立ってもらいたいと思います」

―交流戦残り２試合

「せっかく交流戦いい形で交流戦やってきましたので、最後締めの２試合ね、もうひと踏ん張りして、いい形で終われるように精いっぱい頑張りたいと思います」