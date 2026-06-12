◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天・岸孝之投手（４１）が今季初勝利を目指して広島戦に先発し、７回５安打４四球１失点と好投し、勝ち投手の権利を持って降板した。

初回は３四球を与え、２死満塁のピンチを招いた。それでもベテランは動じない。小園を空振り三振に仕留めて無失点に抑えた。

両チーム無得点の３回表からは雨が降り始めた。徐々に強くなり、３回表の２死一、二塁の坂倉の打席途中、午後６時５２分に中断。グラウンドにシートが敷かれた。その後、雨が弱まり、午後７時３２分に試合が再開した。

再びマウンドに上がったが、１死一、二塁から坂倉に右中間への適時二塁打を浴びた。その後の１死二、三塁のピンチは無失点で切り抜けた。

４回からは走者を出しながらも、粘りの投球。７イニングで今季最多の１０９球を投げ切った。

打線は７回２死一、二塁から村林が左中間を破る勝ち越しの２点適時打。岸は勝ち投手の権利を持って降板することになった。

白星を挙げれば史上１４人目の２０年連続勝利を達成。交流戦では和田毅（ソフトバンク）に並ぶ歴代３位の２７勝目にもなる。