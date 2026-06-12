今夜もまだ「ゲリラ雷雨」警戒　あすも山沿い中心に不安定　関東各地でひょう、冠水被害も

ひょうが川のように流れる道路。走行する車も大きなしぶきを上げています。

12日午後0時半過ぎ、埼玉県の東飯能駅前中央通商店街で撮影されました。

ひょうが雨水に流され、歩道にまであふれてきていました。

12日午前11時半過ぎごろから、各地でゲリラ豪雨が発生。

東京・立川市、小金井市、足立区などに一時、レベル3大雨警報が発表されるなど大雨に見舞われました。

埼玉・飯能市では横殴りの雨がひょうとともに降りつけていました。あまりの強さで視界が白くかすむほどです。

地面はひょうで真っ白になりました。

テラスに吹き付ける強い雨。撮影者も思わず「これは外にいたらもうダメだ」と話します。

窓の外を流れる白いひょう。

流れている場所は川ではなく、道路です。

飯能市内では住宅街の道路をひょうが白い川となって流れる様子が見られました。

同じころ、埼玉・入間市でも。

屋根をたたきつけるように雨とひょうが降り、遠くの建物がかすんでいました。

さらに、このゲリラ雷雨は東京でも。

傘をさしていてもぬれてしまうほどの強い雨。

雨が地面で波打つように降る中、2人で1つの傘に収まる人やビニールの袋を膨らませて頭に乗せる人、雨宿りする人などが見られました。

午後1時半の世田谷区でも、突然、降り始めた大粒の雨に慌てて走りだす人の姿が見られました。

東京・青梅市でもひょうが激しく降りました。

列島各地で発生したゲリラ雷雨。

午後1時前、埼玉・飯能市では激しい雨とともに大量のひょうが降りました。

ひょうで真っ白になった庭。植木鉢の中も真っ白です。

降り積もったひょうは大人の指がすっぽりと埋まるほど。6cm以上もありました。

列島を襲ったゲリラ雷雨は北海道でも。

ひょうは強く降りつけた勢いで、工場の中まで入ってきています。

拾い上げたひょうはビー玉ほどの大きさがありました。

石狩市では正午ごろ、ひょうが激しく降り路面が白く染まりました。

午後1時半ごろ、東京・足立区の住宅街では横殴りの非常に強い雨が降っていました。

視界が真っ白、雨粒が非常に大きいこともあって嵐のようです。

大雨の中、歩いていた女性は「急に降ってきたのでびっくり。（子どもが）傘を持っていないので、まだ低学年なので危ないかなと」と話し、20分かけて小学校へお子さんを迎えに行くということです。

ゲリラ雷雨は千葉県の成田空港でも。

日本の空の玄関口・成田空港の上空で雷雲が発達したため10便が着陸できず、羽田空港など他の空港に変更となりました。

階段を滝のように流れ落ちる雨水。

午後2時ごろ、東京・北区で撮影された映像です。

東京の西東京市では道路が冠水。

歩道まで水に浸かってしまっています。

自転車のタイヤの上ほどまで冠水した道路を車が走行すると、水が建物の入り口近くまで押し寄せていました。

冠水した道路の前で止まり引き返す車。

埼玉・八潮市でも道路が一時、冠水しました。

冠水した道路を車が走ると、波打つように白波を立てる雨水。

防犯カメラの映像を見てみると排水が追い付かず、雨水が見る見るうちにたまり、道路に濁った水たまりができ始めます。

この動画を撮影した人は「勢いは今まで経験した中で1、2を争う。とにかく時間が長かったのが怖かった」と話しました。

13日も特に北日本で大気の状態が不安定で、関東も山沿いを中心にゲリラ雷雨となる可能性があり注意が必要です。