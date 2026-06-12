◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ＤｅＮＡはロッテにサヨナラ負けを喫し６連敗。借金は今季ワーストを更新し、ついに２ケタの１０となった。同点の９回２死二、三塁から、宮城滝太が山本大斗にサヨナラ打を浴びた。

流れは悪くなかった。先発の入江大生投手は初回を１２球で終えた。

前回登板となった５月２３日のヤクルト戦（横浜スタジアム）では打者１０人に６０球を投じた。

初回の１イニングだけで６０球を投げたのは９７年６月２７日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して以来、史上２度目で最多タイ。セ・リーグでは史上ワーストとなったがこの日は修正に成功した。

最速１５４キロの直球にカットボール、スライダーを織り交ぜ山口とソトの２本塁打による失点にとどめ５回３安打２失点で２番手・伊勢にマウンドを譲った。

１点を追う３回に１点を返しなお２死一、二塁。広池の投じた初球。外角の１５０キロを筒香が左前にはじき返した。５月３１日の西武戦（ベルーナドーム）以来１０日ぶりの打点に一塁ベース上では右手を突き上げ喜んだ。

直後の守備では先頭の愛斗の放った鋭いライナー性の打球をジャンピングキャッチ。守備でも存在感を見せた。

２―２の８回には２死一、二塁の好機を作るも、宮崎が空振り三振に倒れ得点を奪えなかった。