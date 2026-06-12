ふしぎの国のアリスの世界を楽しむ♪ディズニーストアに75周年限定アイテム登場

ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した特別なコレクションがディズニーストアに登場します。アリスをはじめ、チェシャ猫や白うさぎ、ものいう花など個性豊かなキャラクターたちをデザインしたアイテムが勢揃い。ファッション雑貨からインテリア、ぬいぐるみまで、作品の幻想的な世界観を日常に取り入れられるラインナップが魅力です。アニバーサリーイヤーならではの特別感あふれるコレクションをチェックしてみましょう♡

75周年を彩る特別コレクション

© Disney

『ふしぎの国のアリス』の魅力を詰め込んだ「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」は、遊び心とミステリアスな雰囲気を楽しめる特別なシリーズです。

注目アイテムは、ポーチ付きトートバッグ5,900円（税込）、ぬいぐるみキーチェーン各2,600円（税込）、ティーポット5,000円（税込）、カップ＆ソーサー3,500円（税込）。

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ぬいぐるみキーチェーンには、ものいう花やアイグラス・バード、モメラスなど、作品ならではのユニークなキャラクターがラインナップ。

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さらにTシャツや透け感のあるスカートなど、大人の女性も取り入れやすいファッションアイテムも展開されます。

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また、スタンドミラーやティーパーティーをイメージしたホーム雑貨など、お部屋でもアリスの世界観を楽しめるアイテムが揃います。

シークレットアイテムとして登場するタルジーの森のキャラクターフィギュア全5種にも注目です。

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ANNA SUIコラボで楽しむ大人アリス

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人気ファッションブランドANNA SUIとの共同企画商品も見逃せません。

エコバッグ ポーチ付き16,000円（税込）、ハンドバッグ33,000円（税込）、財布24,000円（税込）が登場します。

ダイヤ柄を取り入れたデザインやドアノブモチーフ、ハート型の開け口など、『ふしぎの国のアリス』の世界観を細部まで表現。

シックな外観ながら、内側には鮮やかな総柄デザインが施されており、開くたびに気分が高まります♪

エコバッグには白うさぎのチャーム付きポーチがセットになっており、実用性とデザイン性を兼ね備えた大人可愛いアイテムです。

Disney stanDsぬいぐるみも登場

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人気ぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs」からも、『ふしぎの国のアリス』のキャラクターたちが仲間入りします。

並べて飾るだけで作品の世界観が広がる可愛らしいデザインが魅力。お気に入りのキャラクターを集めるのはもちろん、シリーズで揃えてコレクションする楽しみも味わえます。



各2,800円（税込）：

トゥイードル・ディー／トゥイードル・ダム／3月うさぎ／マッドハッター／ドーマウス／アリス／ダイナ／チェシャ猫／白うさぎ

各3,000円（税込）：

ハートの女王／トランプ兵

発売日：

ディズニーストア一部店舗、ディズニー公式オンラインストア：2026年6月16日（火）より順次発売

ディズニーストア店舗：2026年6月19日（金）発売

※ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店は先行販売対象店舗です。

75周年だけの特別な世界を楽しんで

『ふしぎの国のアリス』公開75周年という節目を記念した今回のコレクションは、作品ファンにとって見逃せない内容となっています。

ファッションアイテムから雑貨、ぬいぐるみまで幅広く揃い、大人も楽しめる上品で幻想的なデザインが魅力です。

自分へのご褒美はもちろん、アリス好きな方へのギフトにもぴったり。ふしぎの国の仲間たちと過ごすような特別な毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか。