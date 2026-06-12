■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子100mの準決勝（3着＋2）が12日に行われ、昨年王者の桐生祥秀（30、日本生命）が組1着の10秒13（＋0.2）、全体3位で決勝進出を決めた。

予選を組1着、全体2位で通過した桐生は、準決勝3組の5レーンに登場。スタートで飛び出した3レーンの多田修平（29、住友電工）と2レーンの水野琉之介（早大）と競りながら、最後は0秒01差の争いを制した。





「今回は予選からしっかり走ろうと思っていたので、予選、準決勝としっかり走れたと思います」と、レースを振り返った桐生。優勝すればアジア大会が内定する明日の決勝へ向けて「自分を信じて、やってきたことを発揮すれば、もうそこしか考えていないです」と、意気込んだ。

予選で自己ベストの10秒07をマークし、全体トップで通過していた大学生、小室歩久斗（19、中大）は1組4レーンでスタート。中盤から抜け出し、10秒12（＋0.4）の組1着で決勝へ進んだ。小室は、2019年のサニブラウン アブデルハキーム（当時フロリダ大）以来の大学生での日本選手権優勝を狙う。

準決勝トップ通過は2組を走った西岡尚輝（筑波大）で10秒09（＋0.7）。日本記録保持者の山縣亮太（34、セイコー）は10秒25（＋0.2）の3組6着、今季10秒06をマークしている小池祐貴（31、住友電工 ）は10秒26（＋0.4）の1組4着、10秒00の自己ベストを持つ守祐陽（22、渡辺パイプ）は10秒29（＋0.7）の2組7着で敗退となった。

桐生は4度目の優勝へ、大学生の優勝ならば、2019年のサニブラウン アブデルハキーム（当時フロリダ大）以来となる。決勝は13日に行われる。