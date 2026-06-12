■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子走幅跳の決勝が12日に行われ、橋岡優輝（27、富士通）が7m89（＋0.4）をマークして2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月に32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（愛知・名古屋）代表に内定した。

1回目、2回目の跳躍で続けてファールとなり、天を仰ぐ様子も見られた橋岡。上位8人が進む4回目に後がなくなった3回目でトップの津波響樹（28、大塚製薬）を5cm超え、7m89（＋0.4）をマークし逆転。ベスト8に進んだ4回目の跳躍、頬を叩いて気合を入れると、観客の手拍子の中で大きく手を振って走り出したが、7m69（＋0.7）と、記録を伸ばすことができなかった。その後も4回目の記録7m89（＋0.4）を上回ることができなかったが、2年ぶり7回目の優勝を決めた。



【男子走幅跳・結果】

優勝：橋岡優輝 7m89（＋0.4）

2位：山川夏輝 7m88（−0.5）

3位：津波響樹 7m84（＋0.3）