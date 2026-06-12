◇交流戦 楽天―広島（2026年6月12日 楽天モバイル）

楽天の浅村栄斗内野手（35）が12日の広島戦（楽天モバイル）でNPB史上19人目となる通算1000四球をマークした。

「6番・DH」に入り、2試合ぶりに先発出場。0―1で迎えた7回、2死一塁で入った第3打席で相手先発左腕・玉村がフルカウントから投じた6球目、内角低めスライダーを見切って四球を選び、偉業達成となった。

大型ビジョンに記録達成を祝福する映像が流され、浅村は一塁ベース上でヘルメットを取ってスタンドに一礼。大きな拍手が注がれた。

この四球で2死一、二塁となり、続く村林が左中間へ逆転の2点適時二塁打。浅村は一塁から激走し、最後はホームに頭から飛び込んで仙台のファンを喜ばせた。

浅村は大阪桐蔭から2008年ドラフト3位で西武入り。FA移籍により2019年から楽天でプレーしている。

プロ初四球は、西武時代の2010年4月22日に「8番・遊撃」で先発出場したソフトバンク戦（ヤフーD）で4回に和田毅から。プロ18年目でついに1000四球に到達した。

昨年5月24日の日本ハム戦（楽天モバイル）では史上56人目の通算2000安打を達成しており、通算1000四球は19人目。どれだけ偉大な記録かが分かる。