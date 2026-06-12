【付録】オリジナルカラーがうれしい「iwaki耐熱調理容器」が付いてくる！ 予約必須の『復刻版 山本ゆりのおいしいレシピBOOK』は7月1日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『復刻版 山本ゆりのおいしいレシピBOOK 限定カラーのiwaki耐熱調理容器つき』（宝島社）の「iwaki耐熱調理容器」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月1日に発売される『復刻版 山本ゆりのおいしいレシピBOOK』（税込2992円）。付録として、「iwaki耐熱調理容器」が付いてきます。
2021年に発売され絶版となっていた大ベストセラーの復刻版で、TVで大反響となった「世界一簡単なマカロニグラタン」をはじめ、「チーズイタリアンハンバーグ」「夢の大きな焼きプリン」など、この本でしか見られないレシピが30点収録されています。容器ひとつで完結するレシピが揃っており、付録の耐熱調理容器をすぐに活用できるのもうれしいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『復刻版 山本ゆりのおいしいレシピBOOK』の「iwaki耐熱調理容器」が見逃せない！
宝島社から7月1日に発売される『復刻版 山本ゆりのおいしいレシピBOOK』（税込2992円）。付録として、「iwaki耐熱調理容器」が付いてきます。
本誌だけのオリジナルカラー！ 使い勝手抜群のiwakiパック＆レンジ1.2ℓサイズ付録はiwakiのロングセラー「パック＆レンジ」の1.2ℓサイズで、この本だけの限定オリジナルカラーが魅力。フタをしたまま電子レンジが使えるほか、フタを外せばオーブン調理もOKと、調理から保存まで1つで完結する頼れるアイテムです。フタはポリプロピレン製で食洗機にも対応しており、お手入れも手軽です。
TVで大反響のレシピも！ この本だけの30点のレシピを収録
2021年に発売され絶版となっていた大ベストセラーの復刻版で、TVで大反響となった「世界一簡単なマカロニグラタン」をはじめ、「チーズイタリアンハンバーグ」「夢の大きな焼きプリン」など、この本でしか見られないレシピが30点収録されています。容器ひとつで完結するレシピが揃っており、付録の耐熱調理容器をすぐに活用できるのもうれしいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)