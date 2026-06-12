実は「事実婚」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「加藤ローサ＆松井大輔」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、実は「事実婚」と知って驚いた芸能人ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の加藤ローサさんと、元サッカー日本代表の松井大輔さんです。お二人は離婚後も子どもたちのために同居を続け、事実婚という形で家族関係を築いています。これまでの固定観念にとらわれない割り切った「新しい家族のカタチ」が世間に大きな衝撃と共感を与え、上位へのランクインとなりました。
▼回答者コメント
「スポーツ選手はしっかり入籍しそうなイメージでしたので驚きました」(40代女性／千葉県)
「完全に離婚していると思っていたので、事実婚だと知り驚きました」(30代女性／静岡県)
「婚姻関係のある夫婦だという認識だった」(40代男性／新潟県)
堂々の1位に選ばれたのは、俳優の宮沢氷魚さんと黒島結菜さんのカップルです。NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』での共演をきっかけに注目を集め、現在は事実婚という形でパートナー関係を築いています。若手実力派俳優としてそれぞれ輝かしい経歴を持ち、枠にとらわれない新しい家族のカタチを選択したお二人の姿が多くの人に強い印象を与えています。
▼回答者コメント
「結婚という形にこだわらず、パートナーとして一緒に歩むことを選んだため。出産発表時にも入籍しない考えを公表し話題になりました」(20代女性／埼玉県)
「子供が生まれたので、結婚していると思ってました」(40代女性／沖縄県)
「若手人気俳優同士で清純なイメージが強く、事実婚という形が意外だったから」(20代女性／長崎県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：加藤ローサ＆松井大輔／46票
2位にランクインしたのは、俳優の加藤ローサさんと、元サッカー日本代表の松井大輔さんです。お二人は離婚後も子どもたちのために同居を続け、事実婚という形で家族関係を築いています。これまでの固定観念にとらわれない割り切った「新しい家族のカタチ」が世間に大きな衝撃と共感を与え、上位へのランクインとなりました。
「スポーツ選手はしっかり入籍しそうなイメージでしたので驚きました」(40代女性／千葉県)
「完全に離婚していると思っていたので、事実婚だと知り驚きました」(30代女性／静岡県)
「婚姻関係のある夫婦だという認識だった」(40代男性／新潟県)
1位：宮沢氷魚＆黒島結菜／106票
堂々の1位に選ばれたのは、俳優の宮沢氷魚さんと黒島結菜さんのカップルです。NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』での共演をきっかけに注目を集め、現在は事実婚という形でパートナー関係を築いています。若手実力派俳優としてそれぞれ輝かしい経歴を持ち、枠にとらわれない新しい家族のカタチを選択したお二人の姿が多くの人に強い印象を与えています。
▼回答者コメント
「結婚という形にこだわらず、パートナーとして一緒に歩むことを選んだため。出産発表時にも入籍しない考えを公表し話題になりました」(20代女性／埼玉県)
「子供が生まれたので、結婚していると思ってました」(40代女性／沖縄県)
「若手人気俳優同士で清純なイメージが強く、事実婚という形が意外だったから」(20代女性／長崎県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)