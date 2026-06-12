NMB48の次世代を担う注目メンバー・芳賀礼さんのデジタル限定写真集「キラメキの証明」（ワニブックス）が6月18日に配信スタートします。



【写真】初水着＆初ランジェリー挑戦で話題沸騰 芳賀礼さんの初写真集

2022年12月にNMB48の9期生として加入し、無敵の笑顔でファンを魅了する芳賀さん。同作は彼女の新たな扉を開く新境地に挑戦。大人っぽいしっとりとした色気と、彼女本来のピュアな爽やかさが絶妙なバランスで同居する仕上がりとなっています。



清涼感あふれるシチュエーションの中でふと見せる艶やかな視線や、瑞々しくも美しいプロポーションがたっぷりと収録。少女から大人の女性へと向かう「今この瞬間にしか放てない特別なキラメキ」。さらに輝きを増したれいぽんの圧倒的なビジュアルを堪能できる内容です。



【芳賀礼さんプロフィル】

はが・れい 2006年3月29日生まれ、兵庫県出身。身長152cm。愛称は「れいぽん」 2022年12月に9期生としてNMB48に加入。1st写真集「ぽんっ」が好評発売中（双葉社刊）。NMB48の最新シングル『初めてのオール』では、シングル表題曲の選抜メンバーとして活躍中。本人SNS（X＝@reiponUx_xU、Instagram＝@reipon_u._.u）