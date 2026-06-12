【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは山岳地帯
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ひたすら前進する心意気、酒席を彩る容器、そして大自然豊かな地域という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
い□□
□□り
□□る
ヒント：他のものには目もくれず、ただ前だけを向いて突き進むこと。囲炉裏などで日本酒を温める際、中に注いで直接温めるために用いられる昔ながらの道具。そして、オーストリアからイタリアにかけて広がる、のどかで美しい大自然の山々を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちろ」を入れると、次のようになります。
いちろ（一路）
ちろり
ちろる（チロル）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、迷わずに一本の道を歩んでいく強い意志の表現から、日本の古い趣を感じさせる粋な酒器の呼び名、さらには地理的な魅力にあふれた海外の美しい景勝地までを網羅しました。共通する「ちろ」という響きが、揺るぎない前進、伝統的な風情、壮大な自然のイメージを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ひたすら前進する心意気、酒席を彩る容器、そして大自然豊かな地域という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
い□□
□□り
□□る
ヒント：他のものには目もくれず、ただ前だけを向いて突き進むこと。囲炉裏などで日本酒を温める際、中に注いで直接温めるために用いられる昔ながらの道具。そして、オーストリアからイタリアにかけて広がる、のどかで美しい大自然の山々を思い浮かべてみてください。
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正解：ちろ正解は「ちろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちろ」を入れると、次のようになります。
いちろ（一路）
ちろり
ちろる（チロル）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、迷わずに一本の道を歩んでいく強い意志の表現から、日本の古い趣を感じさせる粋な酒器の呼び名、さらには地理的な魅力にあふれた海外の美しい景勝地までを網羅しました。共通する「ちろ」という響きが、揺るぎない前進、伝統的な風情、壮大な自然のイメージを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)