サッカー日本代表の「一番くじ」が初登場！ 応援グッズやサイン入りアイテムを展開
サッカー日本代表を題材にした初の「一番くじ サッカー日本代表ver． 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】記念に飾りたい！ ラストワン賞の「サインボール」
■SAMURAI BLUEファン必見
今回発売される「一番くじ サッカー日本代表ver． 〜最高の景色を2026〜」は、応援グッズやサイン入りアイテムがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
A賞には、サッカー日本代表のエンブレムをデザインしたクッションと、選手のサインが入ったサマーケットがセットになった「サイン入りサマーケットinエンブレムクッション」が登場。サマーケットをクッションの中に収納できる、便利な仕様となっている。
また、ユニフォームや普段着の上から着用可能なB賞「法被（最高の景色を2026）」が用意されるほか、選手たちをかわいくマスコット化させたC賞「きららいずマスコット」や、D賞「ちょこのっこフィギュア」など、SAMURAI BLUEファン必見のグッズが展開される。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、サッカー日本代表選手のサインが入った「サインボール（最高の景色を2026）」を提供。加えて、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】記念に飾りたい！ ラストワン賞の「サインボール」
■SAMURAI BLUEファン必見
今回発売される「一番くじ サッカー日本代表ver． 〜最高の景色を2026〜」は、応援グッズやサイン入りアイテムがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
また、ユニフォームや普段着の上から着用可能なB賞「法被（最高の景色を2026）」が用意されるほか、選手たちをかわいくマスコット化させたC賞「きららいずマスコット」や、D賞「ちょこのっこフィギュア」など、SAMURAI BLUEファン必見のグッズが展開される。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、サッカー日本代表選手のサインが入った「サインボール（最高の景色を2026）」を提供。加えて、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。