小樽「ちいかわもぐもぐ本舗」限定グッズが公開！ レトロ衣装やシマエナガ姿のデザイン
「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」の3号店が、7月18日（土）から、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。それに先駆け、本店舗に並ぶ限定グッズが公開された。
【写真】まんまるフォルムがかわいいw 「シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ」
■北海道の定番みやげもちいかわ仕様に！
今回オープンする「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」では、小樽らしい姿のちいかわたちがデザインされた限定グッズが多数販売される。
例えば、レトロな衣装でおめかししたちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋のマスコットや、ステンドグラス風のデザインが華やかなキーホルダーがラインナップに登場。
また、“しまえなが”にふんしたちいかわたちのぬいぐるみやピンバッジのほか、パッケージに牛姿のちいかわたちを採用した北海道の定番みやげ「バター飴」などが並ぶ。
加えて、購入金額に応じたノベルティが用意されており、3000円以上の購入で「アクリルマーカーチャーム（非売品）」を、8000円以上の購入で「3連メタルキーホルダー（非売品）」を1会計につき1点プレゼント。さらに、オンラインストア限定ノベルティとして「ロゼッタ缶バッジ」を提供予定だ。
ちなみに、7月18日（土）〜8月16日（日）の期間中は「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」の入店に「ちいかわもぐもぐ本舗」LINE公式アカウントからの事前入店予約（抽選）が必要。抽選申込み受付は、6月19日（金）18時00分から開始される。
【写真】まんまるフォルムがかわいいw 「シマエナガになっちゃった！ ぬいぐるみ」
■北海道の定番みやげもちいかわ仕様に！
今回オープンする「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」では、小樽らしい姿のちいかわたちがデザインされた限定グッズが多数販売される。
また、“しまえなが”にふんしたちいかわたちのぬいぐるみやピンバッジのほか、パッケージに牛姿のちいかわたちを採用した北海道の定番みやげ「バター飴」などが並ぶ。
加えて、購入金額に応じたノベルティが用意されており、3000円以上の購入で「アクリルマーカーチャーム（非売品）」を、8000円以上の購入で「3連メタルキーホルダー（非売品）」を1会計につき1点プレゼント。さらに、オンラインストア限定ノベルティとして「ロゼッタ缶バッジ」を提供予定だ。
ちなみに、7月18日（土）〜8月16日（日）の期間中は「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」の入店に「ちいかわもぐもぐ本舗」LINE公式アカウントからの事前入店予約（抽選）が必要。抽選申込み受付は、6月19日（金）18時00分から開始される。