◇プロ野球交流戦 西武 3-0 巨人(12日、ベルーナドーム)

巨人が連敗し、西武とのカード初戦を落としました。

この日の先発は竹丸和幸投手。初回に滝澤夏央選手にヒットを打たれると、続く長谷川信哉選手にタイムリーツーベースを浴び、先制点を献上します。

竹丸投手は2回から5回までヒットを許さない好投を披露するも、6回に併殺崩れでランナーを残すと、相手のエンドランを読んだバッテリーでしたがキャッチャーの岸田行倫選手が悪送球でランナーは3塁へ、さらにタイムリーを浴び追加点を許します。

8回にはキャベッジ選手の捕球ミスから2塁にランナーを置くと、滝澤選手にこの日3安打目となるタイムリースリーベースを許し、3点目を与えました。

巨人の打線は初回にヒットを打って以降、西武先発の郄橋光成投手に抑えられ得点が奪えません。それでも9回に抑えの甲斐野央投手からフォアボールとダルベック選手のヒットでチャンスを作りますが、大城卓三選手がセンターフライに倒れ完封で敗れました。

巨人はこれで交流戦初の連敗となり9勝5敗2引き分けとなっています。