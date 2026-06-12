◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人は打線が西武投手陣に抑えられて敗戦。交流戦から橋上監督代行が就任以来、初の連敗となった。交流戦９勝５敗２分けとなり１２年ぶりの交流戦優勝の可能性は消滅した。

初回に竹丸が１点を先制されたが、その後は快投。だが、打線が西武の先発・高橋に圧倒された。

１点ビハインドの６回の守備では無死一塁から併殺コースの遊ゴロで、二遊間がともにボールの持ち替えに手間取って送球が遅れて併殺を取れず。次打者・滝沢のヒットエンドランのサインを読んで外して空振りを取るも捕手の悪送球で１死三塁となり、直後に左前適時打で２点目を喫した。

巨人は交流戦中に２分けを挟んで６連勝で８戦無敗などセ・リーグで現状、唯一の勝ち越しと奮闘してきた。ここに来て連敗となったが、大事なのはこれ以上ズルズルいかないことだ。

この日、仙台から新幹線で移動した橋上監督代行は西武との敵地３連戦に向け「強いパ・リーグの首位ですからね。他の球団も強かったですけども、さらに投手もいいですし野手も調子いい選手いっぱいいますから。いい形で何とかセ・リーグの面目を保てるように頑張りたいと思います」とコメントしていた。

残り２試合。連勝すればカード勝ち越しで締めくくれる。あと２つ、西武に全力で立ち向かう。（片岡 優帆）