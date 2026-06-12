◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人が、西武にわずか２安打の完封負けを喫した。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はリーグ戦再開後を見据え、戦い方に迫った。

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リーグ戦再開に向けて課題は明白だ。最近のオーダーを見る限り、岸田と大城を攻撃の軸に据えたいのが分かる。特に岸田はここ数年で打力が磨かれ、四球を選べる点もいい。得点圏での勝負強さも印象的だ。では、ＤＨ制のない戦いに戻ったら、この２人をどう使うのか。一塁で起用することも視野に入ると思う。

岸田が捕手の時は大城を一塁に、その逆もありだろう。もちろん、守備力に多少の不安は残るが、今季の投手力ならカバーできる。ダルベックの三塁も悪くないから「攻撃型オーダー」として十分な選択肢だ。この試合でサードに入った浦田は開幕当初より打撃面で慣れを感じるし、何より盗塁できるスピードは大きな武器になっている。となると、遊撃か二塁に回す方が得策だろう。

ただ、バランスを考えれば吉川と泉口にはチームの中心でいてもらわないと困る。打撃が本来でなくても、守備でチームを支えないといけないが、６回、泉口のミスはいただけない。無死一塁でのカナリオの遊ゴロは完全な併殺コースだし、直後の盗塁も捕手からの送球は絶対に止めないといけなかった。ベンチは不安に思っただろう。しかし、今年は投手がいいだけに接戦は多くなる。捕手２人の併用は最終手段にしたいはず。泉口と吉川の奮起に期待したい。（高橋 由伸）