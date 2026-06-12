◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人が６月初めての連敗を喫し、交流戦優勝の可能性が消えた。先発の竹丸和幸投手が２試合連続２ケタＫとなる自己最多１２奪三振と力投したが、打線の援護に恵まれず。８回途中まで粘ったが、守備の乱れもあり３失点（自責１）で、悔しい自身５敗目（５勝）となった。攻撃陣が西武の先発・高橋光成投手を攻略できず、わずか２安打で今季７度目の完封負け。交流戦はこれで９勝５敗２分けとなり、逆転Ｖの望みも消滅した。阪神も敗れたため、セ･リーグ首位の順位は変わらなかった。

竹丸は初回、１死から滝沢に左前安打を浴びると、続く長谷川に対して直球が甘く入ったところをとらえられ、左中間を深々と破る先制二塁打を許した。前回登板となった５月３１日の日本ハム戦（エスコン）では敗戦投手となったものの、８回３失点でプロ初完投。１１１球の熱投から中１１日での登板に「疲労は完全に抜けている」と意気込んでいたが、リズムをつかむ前に先制点を献上してしまった。

それでも、ドラ１ルーキー左腕は、すぐに気持ちを切り替え立ち直った。２〜５回は、１人の走者も許さず淡々とアウトを積み重ねた。打者の内角を強気に攻め、チェンジアップとのコンビネーションで西武打線をほんろうし、５回まで毎回の８奪三振。見事な投球を続けた。

竹丸の力投に応えたい巨人打線だったが、高橋光成の前に沈黙した。初回、死球と安打で２死一、三塁の好機を作ったが、ここで大城がフォークに空振り三振。鋭く落ちるボールに苦しみ、６回まで毎回の８三振を喫し、得点を奪えなかった。

すると６回裏に、竹丸がミスから追加点を許した。先頭の石井にストレートの四球を与えると、カナリオの強いゴロが遊撃正面へ。併殺コースと思われたが、ショートの泉口の二塁への送球が遅れ、しかもセカンドの吉川尚輝も一塁へ山なりの緩い送球となってゲッツーを奪えず。一塁へ残ったカナリオが、滝沢の打席で二盗を狙うと、巨人バッテリーはそれを察知しボールをウエストさせた。しかし、肝心の二塁への送球がワンバウンド（記録は悪送球）となり、泉口が捕れずにボールがセンターまで転がった。その間にカナリオは三塁へ。直後に滝沢の左前タイムリーが飛び出し、守りの乱れから手痛い２点目を失った。

それでも竹丸は続く長谷川とネビンから２者連続三振。前回１０Ｋを記録した５月３１日の日本ハム戦（エスコン）から２戦連続の１０奪三振をマークした。巨人の新人で２試合連続の２ケタ奪三振は、１９３６年に２試合連続の沢村栄治、２００３年に３試合連続の木佐貫洋に次いで３人目の快挙となった。

結局、竹丸は自己最多の１２奪三振の力投も、８回にもキャベッジのエラーから３点目を失い降板。７回２／３を３失点（自責１）と粘ったが、自身３連敗となる５敗目となった。打線も初回と９回のわずか２安打のみで元気なく無得点に終わった。これでチームも６連勝のあとに連敗。５月は７連勝のあとに５連敗を喫しただけに、嫌な流れを早く止めたいところだ。